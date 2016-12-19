 G.Saray'dan zirve yarışında kritik kayıplar – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    G.Saray'dan zirve yarışında kritik kayıplar

    G.Saray'dan zirve yarışında kritik kayıplar

    Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Galatasaray, kritik maçlarda yitirdiği puanlarla zirvenin gerisinde kaldı.

    Bu sezon ligde istikrarsız bir grafik ortaya koyan sarı-kırmızılı ekip, art arda 3 maçını kazanarak önemli bir galibiyet serisiyle Osmanlıspor deplasmanına gitmesine karşın, buradan 1 puanla ayrılarak ikinci sıradaki Beşiktaş'ı yakalama şansını değerlendiremedi.

    Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin puan kaybettiği birçok haftada maçlarını kazanamayan Galatasaray, Osmanlıspor beraberliğiyle bu haftalara bir yenisini ekledi.

    Geride kalan 15 haftalık bölümde 3 beraberlik ve 3 yenilgiyle 15 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, iç sahada 6, deplasmanda ise 9 puan yitirdi.

    - İlk kayıp Kayserispor deplasmanında

    Ligdeki ilk kaybını 3. haftada Kayserispor'a karşı deplasmanda yaşayan Galatasaray, liderliği kaptırdığı bu maçın ardından tekrar zirveyi göremedi.

    Kayserispor müsabakasını 1-1 beraberlikle tamamlayan sarı-kırmızılı takım, averajla lider girdiği haftada koltuğunu, namağlup yoluna devam eden Medipol Başakşehir'e kaptırdı.

    Söz konusu haftada Fenerbahçe evinde Bursaspor'a 1-0 yenilirken, 2 puan yitiren Galatasaray, ikinci durumdaki Beşiktaş'ın gerisinde 7 puan ve averajla üçüncü sırada yer aldı.

    - Beşiktaş beraberliği zirve ortaklığından etti

    Galatasaray, ligin 5. haftasında güçlü rakiplerinden Beşiktaş'a konuk olurken, maçın 2-2 tamamlanması sarı-kırmızılı ekibin zirveye yeniden ortak olma hayallerini sonlandırdı.

    Bu haftada lider Medipol Başakşehir evinde Osmanlıspor ile 2-2 berabere kalırken, Beşiktaş karşısında 1 puan alan sarı-kırmızılı ekip 11 puanda kalarak 2 puan geriden zirve takibini sürdürdü.

    - Dört maçta 9 puan kaybetti

    Sarı-kırmızılılar, ligin 8 ve 11. haftaları arasında kötü bir performans ortaya koyarken, şampiyonluk yarışındaki en sıkıntılı dönemini geçirdi.

    Ligin 8. haftasında Trabzonspor'a 1-0 yenilen, 9. haftada Adanaspor'u 1-0 mağlup eden, 10. haftada ise Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybeden Galatasaray, ardından 11. haftadaki derbi maçta Fenerbahçe deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle döndü.

    Bu süreçte 9 puan yitiren sarı-kırmızılı takım, 20 puanda kalarak lig sıralamasında 5. sıraya kadar geriledi ve lider Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisine düştü.

    - Galibiyet serisini Osmanlıspor bitirdi

    Ligde üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrası 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, bu kez Osmanlıspor engeline takıldı.

    12. haftada Bursaspor (3-1), 13. haftada Kasımpaşa (2-1) ve 14. haftada Gaziantepspor (3-1) galibiyetleriyle moral bulup zirveyle puan farkını 3'e indiren sarı-kırmızılılar, 15. haftada Osmanlıspor ile 2-2 berabere kalarak yine önemli bir fırsattan yararlanamadı.

    Galatasaray, haftaya 32'şer puanlı Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde girerken, Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 2-1 yenilmesiyle fırsat yakaladı. Osmanlıspor'u yenmesi halinde Beşiktaş'la puanını eşitleyecek olan sarı-kırmızılılar, müsabakadan 1 puanla ayrılınca, bu şansı da kullanamamış oldu.

    Bu sonuçla lider Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde kalan Galatasaray, Beşiktaş'ın ise 2 puan altında 3. sırada yer aldı.

    - Riekerink'in öngörüsü tutmak üzere

    Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'in 5 maçta 13 puan alacaklarına yönelik öngörüsü, gerçekleşmeye çok yakın.

    Bursaspor karşılaşmasıyla başlayan süreçte devre arasına kadar oynayacakları 5 maçtan 13 puan çıkarma hedefleri olduğunu açıklayan Hollandalı teknik adamın bu hesabı, gelecek hafta yapılacak Aytemiz Alanyaspor müsabakasının kazanılmasıyla gerçekleşecek.

    Son 4 maçından 10 puan çıkaran sarı-kırmızılı ekip, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını galip tamamlaması halinde 13 puana ulaşacak.

    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:51
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