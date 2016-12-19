G.Saray'dan zirve yarışında kritik kayıplar
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Galatasaray, kritik maçlarda yitirdiği puanlarla zirvenin gerisinde kaldı.
Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin puan kaybettiği birçok haftada maçlarını kazanamayan Galatasaray, Osmanlıspor beraberliğiyle bu haftalara bir yenisini ekledi.
Geride kalan 15 haftalık bölümde 3 beraberlik ve 3 yenilgiyle 15 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, iç sahada 6, deplasmanda ise 9 puan yitirdi.
- İlk kayıp Kayserispor deplasmanında
Ligdeki ilk kaybını 3. haftada Kayserispor'a karşı deplasmanda yaşayan Galatasaray, liderliği kaptırdığı bu maçın ardından tekrar zirveyi göremedi.
Kayserispor müsabakasını 1-1 beraberlikle tamamlayan sarı-kırmızılı takım, averajla lider girdiği haftada koltuğunu, namağlup yoluna devam eden Medipol Başakşehir'e kaptırdı.
Söz konusu haftada Fenerbahçe evinde Bursaspor'a 1-0 yenilirken, 2 puan yitiren Galatasaray, ikinci durumdaki Beşiktaş'ın gerisinde 7 puan ve averajla üçüncü sırada yer aldı.
- Beşiktaş beraberliği zirve ortaklığından etti
Galatasaray, ligin 5. haftasında güçlü rakiplerinden Beşiktaş'a konuk olurken, maçın 2-2 tamamlanması sarı-kırmızılı ekibin zirveye yeniden ortak olma hayallerini sonlandırdı.
Bu haftada lider Medipol Başakşehir evinde Osmanlıspor ile 2-2 berabere kalırken, Beşiktaş karşısında 1 puan alan sarı-kırmızılı ekip 11 puanda kalarak 2 puan geriden zirve takibini sürdürdü.
- Dört maçta 9 puan kaybetti
Sarı-kırmızılılar, ligin 8 ve 11. haftaları arasında kötü bir performans ortaya koyarken, şampiyonluk yarışındaki en sıkıntılı dönemini geçirdi.
Ligin 8. haftasında Trabzonspor'a 1-0 yenilen, 9. haftada Adanaspor'u 1-0 mağlup eden, 10. haftada ise Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybeden Galatasaray, ardından 11. haftadaki derbi maçta Fenerbahçe deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle döndü.
Bu süreçte 9 puan yitiren sarı-kırmızılı takım, 20 puanda kalarak lig sıralamasında 5. sıraya kadar geriledi ve lider Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisine düştü.
- Galibiyet serisini Osmanlıspor bitirdi
Ligde üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrası 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, bu kez Osmanlıspor engeline takıldı.
12. haftada Bursaspor (3-1), 13. haftada Kasımpaşa (2-1) ve 14. haftada Gaziantepspor (3-1) galibiyetleriyle moral bulup zirveyle puan farkını 3'e indiren sarı-kırmızılılar, 15. haftada Osmanlıspor ile 2-2 berabere kalarak yine önemli bir fırsattan yararlanamadı.
Galatasaray, haftaya 32'şer puanlı Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde girerken, Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 2-1 yenilmesiyle fırsat yakaladı. Osmanlıspor'u yenmesi halinde Beşiktaş'la puanını eşitleyecek olan sarı-kırmızılılar, müsabakadan 1 puanla ayrılınca, bu şansı da kullanamamış oldu.
Bu sonuçla lider Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde kalan Galatasaray, Beşiktaş'ın ise 2 puan altında 3. sırada yer aldı.
- Riekerink'in öngörüsü tutmak üzere
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'in 5 maçta 13 puan alacaklarına yönelik öngörüsü, gerçekleşmeye çok yakın.
Bursaspor karşılaşmasıyla başlayan süreçte devre arasına kadar oynayacakları 5 maçtan 13 puan çıkarma hedefleri olduğunu açıklayan Hollandalı teknik adamın bu hesabı, gelecek hafta yapılacak Aytemiz Alanyaspor müsabakasının kazanılmasıyla gerçekleşecek.
Son 4 maçından 10 puan çıkaran sarı-kırmızılı ekip, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını galip tamamlaması halinde 13 puana ulaşacak.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:51
- Ne oldu sana Ozi?
Toplam 16
Yorum
hattrick Oğuzhan kaç sezondur bu takımda futbolunda fark edilir olumlu bir gelişme oldu mu ? Maçlardaki görüntüsüne bakın bir hırs bir ruh görebiliyor musunuz ? Kişilik olarak takımın yenik duruma düşmesinden rahatsız oluyor mu ? Peki bu sorulara kaçımız evet diyebilir ? Evet demiyorsak Oğuzhan bu takımın futbolcusu değildir . Protesto edilmesi de yakındır .
- Erdoğan'ın şaheseri
Toplam 31
Yorum
arap kim dir benim bayrağım benim cumhurbaşkanım benim başkanımın yanında kim ki o bayrağı asılıyor trabzon yönetimi hesap ver türklük den ne zaman çıktın
- Şenol Güneş: Hayırlı olsun
Toplam 12
Yorum
OFLİİİ YAHU ŞU STADA BİR SPONSOR BULUNAMADI.STADIN ADINI ŞENOL GÜNEŞ KOYDULAR.DEMEKKİ SPONSOR ŞENOL GÜNEŞ HERHALDE.EEEE NE KADAR VERECEK BU İŞİN Bİ ÜCRETİ OLMALI .KOSKOCA STADA ŞENOL GÜNEŞ ADINI KOYUYORSAN BUNUN Bİ BEDELİ OLMALI. YOKSA BEDAVAYAMI GİTTİ İSİM HAKKI. O ZAMAN NE DERLER YAZIKLAR OLSUN DERLER Bİ DÜNYA PARA GELECEKTİ SPONSORLUKTAN ..O DA GİTTİ.BÜYÜK BAŞARI.
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