Galatasaray'a çok kötü haber: Serdar Aziz sezonu kapattı!

Diz dönmesine bağlı arka çapraz bağları kopan Galatasaraylı oyuncu Serdar Aziz sezonu kapattı.

Galatasaray'da Serdar Aziz'in yüzü gülmüyor. Milli takımda sakatlık yaşamasının ardından uzun bir süre sahalardan ayrı kalan tecrübeli futbolcu, Osmanlıspor maçının 23. dakikasında girdiği bir ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sahayı sedyeyle terk ederken gözyaşlarına engel olamayan başarılı futbolcunun, sağ dizinin döndüğü öğrenildi.



Yıldız futbolcunun bugün çekilen MR'dan sonra ise sezonu kapattığı netlik kazandı.