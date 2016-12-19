Galatasaray'a çok kötü haber: Serdar Aziz sezonu kapattı!
Diz dönmesine bağlı arka çapraz bağları kopan Galatasaraylı oyuncu Serdar Aziz sezonu kapattı.
Galatasaray'da Serdar Aziz'in yüzü gülmüyor. Milli takımda sakatlık yaşamasının ardından uzun bir süre sahalardan ayrı kalan tecrübeli futbolcu, Osmanlıspor maçının 23. dakikasında girdiği bir ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sahayı sedyeyle terk ederken gözyaşlarına engel olamayan başarılı futbolcunun, sağ dizinin döndüğü öğrenildi.
Yıldız futbolcunun bugün çekilen MR'dan sonra ise sezonu kapattığı netlik kazandı.
Yıldız futbolcunun bugün çekilen MR'dan sonra ise sezonu kapattığı netlik kazandı.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a ‘Yeni Romario’
Toplam 8
Yorum
BALON BÖYLE BİR TRANSFERİN OLMAYACAĞINI YAZAN DAHA İYİ BİLİR BENCE. GERİSİ BOŞ
- Beşiktaş’a ‘Yeni Romario’
Toplam 8
Yorum
1903bjk Uydurma! Beşiktasın forvete Şağlam tecrübesi olan yetenekli bi yıldız alması lazım gecen sene ki gomez gb coluk cocukla ugrascak vakit yok!!!!!
- Eşi benzeri yok!
Toplam 1
Yorum
metin stat guzel simdi icini dolduracak takim lazim bize
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