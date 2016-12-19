 Felipe Melo kızardı! – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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HEPSİ
    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    kızardı!

    Felipe Melo kızardı!
    forması giyen G.Saray'ın eski futbolcusu , dün 'yu 1-0 yendikleri maçta kırmızı kart gördü. Maçın 75. dakikasında ilk sarıyı gören Brezilyalı, 90'da da yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan atıldı.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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