 Doruk’a son görev – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Doruk’a son görev

    Doruk’a son görev
    Uzun yıllar forması giyen eski futbolculardan dün son yolculuğuna uğurlandı. 77 yaşında önceki gün hayatını kaybeden Doruk için sarı-kırmızılı kulüp de dün resmi sitesinden başsağlığı mesajı yayınladı.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:52
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