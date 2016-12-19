 Diarra’dan müjde var – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    ’dan müjde var

    Diarra’dan müjde var

    10 milyon euro’luk cezasını çözemeyen G.Saray’ın gözdesi, Marsilya ile yol ayrımında.

    G.Saray'ın sezon başında transferi için çok uğraş verdiği Lassana Diarra, 10 milyon euro'luk ceza sorununu çözemedi ve Marsilya'dan ayrılmaya karar verdi. Fransız futbolcunun, eski takımı L.Moskova'ya olan 10 milyon euro'luk cezası Aslan'a transferinde büyük sorun oluşturmuştu. Fransız basını, kafası rahat olmayan 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Marsilya Başkanı Frank McCourt'un, "'nın para cezayı biz ödemeyeceğiz" açıklamasından sonra ayrılık kararı verdiği ve isteğini başkana ilettiğini öne sürdü. Bu gelişmeler üzerine G.Saraylı kurmayların, devre arası transfer döneminde Lass için nabız yoklamaya başladığı öğrenildi.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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