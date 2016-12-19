Deplasmanı seviyor
Armindo Bruma bu sezon Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 5 gol atarken aynı zamanda 5 asist yapmayı başardı.
OSMANLISPOR KABUSU
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor (eski adıyla Ankaraspor) ile oynadığı son üç maçı kazanamadı. Geçen sezon deplasmanda 2-1, evinde 3-2 kazanan Osmanlıspor bu sezon da evinde rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Bu maçlarda Galatasaray 7 gol yedi.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:41
- Biletleri kesildi
Toplam 6
Yorum
GS MAHMUT HOJAM OSMANLI NIN PENALTISINI VERMEDİLER. LÜTFEM ŞUNLARA BİRŞEY SÖYLE.
- Şenol Güneş Stadı'na görkemli açılış
Toplam 10
Yorum
FEBELERE FEBELERE BALON. FB TRABON MAÇI ÇNCESİ TRABZONA YANAŞMALAR BAŞLADI HADİ HAYIRLI TRAŞLARRRRR
- Beşiktaş'ın transferini açıkladı
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı TÜMER Bİ KEREDE GS NİN FENERİN TRANSFERİNİ AÇIKLA DA BİZDE ALMAYA GİDELİM. HEP BEŞİJTAŞIN TRANSFERLERİNİ OLMADAN AÇIKLIYORSUN AŞK OLSUN ÜZÜYORSUN BİZİ
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