 Deplasmanı seviyor – Fotomaç – 19 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Aralık 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Deplasmanı seviyor

    Deplasmanı seviyor

    Armindo bu sezon Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 5 gol atarken aynı zamanda 5 asist yapmayı başardı.

    Portekizli oyuncu 10 gole doğrudan katkı yaparken Galatasaray'ın bu alanda en başarılı oyuncusu oldu. aynı zamanda 5 golünü de deplasman maçlarında kaydetti. (Akhisar Belediyespor, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Adanaspor, Kasımpaşa) Bruma, ligin deplasmanda en golcü oyuncusu olurken Galatasaray'ın dış sahada attığı 11 golün 8 tanesinde (5 gol-3 asist) doğrudan katkı yaptı.

    OSMANLISPOR KABUSU
    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor (eski adıyla Ankaraspor) ile oynadığı son üç maçı kazanamadı. Geçen sezon deplasmanda 2-1, evinde 3-2 kazanan Osmanlıspor bu sezon da evinde rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Bu maçlarda Galatasaray 7 gol yedi.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Deplasmanı seviyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.