 Bir anlık dikkatsizlik – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Bir anlık dikkatsizlik

    Bir anlık dikkatsizlik
    Teknik Direktörü , karşısında kazanmaya çok yakın olduklarını belirterek, "Oyun içinde çok pozisyona girdik. Maçın son anlarında 2-1'lik skoru da bulduk ama bir anlık dikkatsizlik beraberliği getirdi. Bunun için üzgünüz" dedi.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:34
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