 Aslan’ın belalısı Webo – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Aslan’ın belalısı

    Aslan’ın belalısı Webo

    G.Saray ağlarını 2 kez sarsan , Aslan’a karşı 8 lig maçında 5 gole ulaştı. 34 yaşındaki Kamerunlu, Başakşehir ve F.Bahçe formalarıyla da gol atmıştı

    Pierre G.Saray'ın belalısı oldu. Osmanlı'nın 2 golünü atan Kamerunlu forvet, Aslan'ın filelerini 8 lig maçında 5. kez havalandırdı. 34 yaşındaki golcü daha önce sarı-kırmızılılar'a karşı, yeni adı M.Başakşehir olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi formasıyla 1, F.Bahçe'yle 2 kez gol sevinci yaşamıştı. Webo maç sonrası yayıncı kuruluşa 2 puan kaybettiklerini vurgularken, "Özellikle ilk devrede çok gol pozisyonu bulduk ama atamadık. İknci devrede bulduk ama iyi konsantre olamadık ve dönüşü gol oldu. G.Saray gibi büyük bir takımdan altın değerinde bir puan almak da çok önemli" diye konuştu.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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