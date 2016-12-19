Aslan buzda düştü!
Cimbom kaygan zemin nedeniyle ayakta durmakta zorlandığı maçta Osmanlıspor ile 2-2 berabere kalarak Beşiktaş’ı yakalama fırsatını kaçırdı G.Saray’ın gollerini Yasin ve Semih atarken, ev sahibi ekibin iki sayısı da Webo’dan geldi. Muslera kritik kurtarışlarıyla mağlubiyeti önledi.
Ankara'nın soğuk havası ve Osmanlı Stadı'nın buzlu zemininde ayakta durmakta zorlanan Cimbom son dakikalarda hüzün ve sevinci bir arada yaşadı. Başrolde de Serdar Aziz'in yerine dahil olan Semih Kaya vardı. 86'da Webo bir kez daha kafayı çaktı ve Semih'e çarpan top Muslera'yı yanılttı: 2-1. Ancak hırs yapan sarı-kırmızılı futbolcu, hücuma geçti ve Bruma'nın pasında sol ayakla sert bir vuruş yapıp takımını mağlubiyetten kurtardı: 2-2. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray kötü oynadığı maçtan puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadı!
KUPADA İLK 11'DE LİGDE KULÜBEDE
Teknik direktör Riekerink, 24Erzincan ile oynanan kupa maçında ilk 11'de yer alan 7 oyuncuyu dün yedek bıraktı. 1-1 sona eren karşılaşmada forma giyen Cenk Gönen, Semih Kaya, Hamit Altıntop, Chedjou, Josue, Cavanda ve Linnes dünkü maça kulübede başladı. Son lig maçından farklı olarak ise Podolski ve Linnes'in yerine Eren Derdiyok ile Sabri Sarıoğlu ilk 11'deydi.
AKÇAY KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Akhisar maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Akçay, cezalı Tiago Pinto'nun yerine Muhammed Bayır'ı oynatırken, Zydrunas Karcemarskas kaleyi Hakan Arıkan'dan devraldı. Sakatlığının ardından son iki haftada oyuna sonradan giren Aminu Umar da Dzon Delarge'ın yerine 11'de maça başladı.
Savaş ÇORLU
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
- Biletleri kesildi
Toplam 6
Yorum
GS MAHMUT HOJAM OSMANLI NIN PENALTISINI VERMEDİLER. LÜTFEM ŞUNLARA BİRŞEY SÖYLE.
- Şenol Güneş Stadı'na görkemli açılış
Toplam 10
Yorum
FEBELERE FEBELERE BALON. FB TRABON MAÇI ÇNCESİ TRABZONA YANAŞMALAR BAŞLADI HADİ HAYIRLI TRAŞLARRRRR
- Beşiktaş'ın transferini açıkladı
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı TÜMER Bİ KEREDE GS NİN FENERİN TRANSFERİNİ AÇIKLA DA BİZDE ALMAYA GİDELİM. HEP BEŞİJTAŞIN TRANSFERLERİNİ OLMADAN AÇIKLIYORSUN AŞK OLSUN ÜZÜYORSUN BİZİ
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