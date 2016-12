Aslan buzda düştü!

Cimbom kaygan zemin nedeniyle ayakta durmakta zorlandığı maçta Osmanlıspor ile 2-2 berabere kalarak Beşiktaş’ı yakalama fırsatını kaçırdı G.Saray’ın gollerini Yasin ve Semih atarken, ev sahibi ekibin iki sayısı da Webo’dan geldi. Muslera kritik kurtarışlarıyla mağlubiyeti önledi.

Bu sezon kötü oynadığı maçlardan puan çıkarmayı başaran Galatasaray, Osmanlıspor karşısında da geleneği bozmadı ve maçtan beraberlikle ayrıldı: 2-2. Maça Webo'nun vuruşu ve Muslera'nın müthiş kurtarışıyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, 3. dakikada öne de geçti. Sneijder'in savunma arkasına kaçırdığı Bruma'nın pasını Yasin gelişine ağlara yolladı: 0-1. Arka arkaya ataklardan boş dönen Başkent temsilcisi, 36'da muradına erdi. Webo'nun kafa vuruşunda golü buldu.



Ankara'nın soğuk havası ve Osmanlı Stadı'nın buzlu zemininde ayakta durmakta zorlanan Cimbom son dakikalarda hüzün ve sevinci bir arada yaşadı. Başrolde de Serdar Aziz'in yerine dahil olan Semih Kaya vardı. 86'da Webo bir kez daha kafayı çaktı ve Semih'e çarpan top Muslera'yı yanılttı: 2-1. Ancak hırs yapan sarı-kırmızılı futbolcu, hücuma geçti ve Bruma'nın pasında sol ayakla sert bir vuruş yapıp takımını mağlubiyetten kurtardı: 2-2. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray kötü oynadığı maçtan puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadı!



KUPADA İLK 11'DE LİGDE KULÜBEDE

Teknik direktör Riekerink, 24Erzincan ile oynanan kupa maçında ilk 11'de yer alan 7 oyuncuyu dün yedek bıraktı. 1-1 sona eren karşılaşmada forma giyen Cenk Gönen, Semih Kaya, Hamit Altıntop, Chedjou, Josue, Cavanda ve Linnes dünkü maça kulübede başladı. Son lig maçından farklı olarak ise Podolski ve Linnes'in yerine Eren Derdiyok ile Sabri Sarıoğlu ilk 11'deydi.



AKÇAY KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Akhisar maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Akçay, cezalı Tiago Pinto'nun yerine Muhammed Bayır'ı oynatırken, Zydrunas Karcemarskas kaleyi Hakan Arıkan'dan devraldı. Sakatlığının ardından son iki haftada oyuna sonradan giren Aminu Umar da Dzon Delarge'ın yerine 11'de maça başladı.





Savaş ÇORLU