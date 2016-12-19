 Alper’e destek – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Alper’e destek

    Alper’e destek
    Osmanlı maçı öncesi G.Saray'ın sürpriz bir ziyaretçisi vardı. Aslan'ı kamp yaptığı otelde, 14 yaşındaki cam kemik hastası G.Saray taraftarı ziyaret etti. Hayalini süsleyen futbolcularla ve teknik direktör Jan Olde Riekerink'le tanışan genç futbolsever, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:03
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