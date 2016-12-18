 Yeni bir Hagi geliyor – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Yeni bir Hagi geliyor

    Yeni bir Hagi geliyor
    Bİr davet üzerine Didim'e giden , burada taraftarların ilgisi ile karşılaştı. Bir taraftarın, "Senin gibi oyuncu bir daha gelmedi" sözleri üzerine Hagi'nin verdiği, "Gelecek gelecek. Başkan'la konuştum" sözleri herkesi heyecanlandırdı. Hagi'nin bahsettiği ismin Dinamo Bükreş'te forma giyen Iosif Rotariu'nun yeğeni Dorin olduğu iddia edildi.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:52
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