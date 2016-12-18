 Yasin rekor peşinde – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Yasin rekor peşinde

    Yasin rekor peşinde
    Geçen hafta attığı 3 golle Gaziantep'i tek başına yıkan toplam gol sayısını ise 6'ya çıkarmayı başardı. 'ın ile birlikte en golcü iki oyuncusundan biri olan yıldız oyuncu, kalan haftalarda en az 2 gol daha atarsa Süper Lig'de en çok gol attığı sezonuna ulaşacak. Yasin geçen sezon Galatasaray forması altında ligi 7 golle tamamlamıştı.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:01
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