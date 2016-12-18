 Teröre isyan – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Teröre isyan

    Teröre isyan
    Dün özel bir uçakla Ankara'ya giden Galatasaray'ı Başkent'te taraftarları karşıladı. Futbolcuları yalnız bırakmayan sarı-kırmızılılar, son dönemdeki hain terör eylemlerini de protesto etti. ultrAslan'ın Ankara şubesi, havaalanında "Ölüm bize masal gelir" yazın bir pankart açtı ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratları yaptılar.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:04
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