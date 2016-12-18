Teröre isyan

Dün özel bir uçakla Ankara'ya giden Galatasaray'ı Başkent'te taraftarları karşıladı. Futbolcuları yalnız bırakmayan sarı-kırmızılılar, son dönemdeki hain terör eylemlerini de protesto etti. ultrAslan'ın Ankara şubesi, havaalanında "Ölüm bize masal gelir" yazın bir pankart açtı ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratları yaptılar.