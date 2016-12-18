 Süper Lig’in en şutörü – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    ’in en şutörü

    Süper Lig’in en şutörü
    bu sezon ligde 14 maçta 217 şut çekti ve kaleyi en çok deneyen takım oldu. Ayrıca son Gaziantepspor maçında da 27 şut ve 15 isabet ile ligin bir maçta en çok isabetli şut çeken takımı oldu. Osmanlıspor ise 195 şut ve 70 isabet ile bu alanda 4. sırada yer aldı. Galatasaray 14 haftada 23, Osmanlı 18 gol kaydetti.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:55
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