 Serdar Aziz sahada – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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HEPSİ
    18 Aralık 2016, Pazar
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    sahada

    Serdar Aziz sahada
    'ın 18 kişilik kadrosuna sakatlığı devam eden , ve yer almadı. Buna karşılık iyileşen kafiledeki yerini aldı. Son 3 maçta formayı teslim alan tecrübeli futbolcunun, Hakan Balta ile birlikte bugün de ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:04
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