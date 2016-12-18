 Senden gol bekliyorum – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Senden gol bekliyorum

    Senden gol bekliyorum
    Sezona flaş bir başlangıç yapan ve ama son haftalarda formasını Lukas Podolski'ye kaptıran , Alman yıldızın sakatlanmasıyla ilk 11'deki yerine dönüyor. Hollandalı çalıştırıcı, Eren ile yaptığı görüşmede Osmanlı karşısında ilk haftalardaki Eren'i görmek istediğini ve galibiyeti getiren golleri kendisinden beklediğini iletti. İlk 5 haftada 5 gol atan Eren daha sonra oynanan 9 maçta 1 kez gol sevinci yaşayabildi.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:59
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