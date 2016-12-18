 Osmanlı maçı kritik – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Osmanlı maçı kritik

    Osmanlı maçı kritik
    Teknik Direktörü , Osmanlı karşısında galibiyet serisini devam ettirmeleri gerektiğini söyledi. Hollandalı hoca, futbolcularıyla yaptığı görüşmede "Şampiyonluklar zorlu maçlardan alınacak puanlarla gelir. Osmanlı deplasmanı çok kritik. Herkesten üzerine düşeni yapmasını bekliyorum" dediği öğrenildi. Futbolcular da galibiyet sözü verdi.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:57
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