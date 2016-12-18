 İstikrar abidesi – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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HEPSİ
    18 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    İstikrar abidesi

    İstikrar abidesi

    , bugün ’de 300. maçına çıkacak.

    'ın tecrübeli ismi , bugün 'de 3. kez dalya diyecek. Galatasaray'da 10. sezonunu geçiren ve istikrarlı performansıyla dikkati çeken Hakan, kariyerine doğduğu Almanya'nın Hertha Berlin altyapısında başladı. 2003- 2004 sezonunda transfer olduğu Manisaspor ile 2005-2006 sezonunda Süper Lig'de boy göstermeye başlayan Hakan Balta, 2007-2008'de Galatasaray'ın kadrosuna dahil oldu. Kariyerinin büyük bölümünde sol bek oynayan ancak stoperde de kendini kanıtlayan Hakan, şu ana kadar sarı-kırmızılı takımda 235, Manisaspor'da da 64 lig maçında sahaya çıktı.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:56
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