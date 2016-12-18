 İki yıldız sınıra geldi – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    İki yıldız sınıra geldi

    İki yıldız sınıra geldi
    'da ve , maç öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İkinci oyuncu, bugün de kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Başarılı bir sezon geçiren Bruma, ligin deplasmanda en golcü oyuncusu olurken Galatasaray'ın dış sahada attığı 10 golün 7 tanesinde (5 gol-2 asist) doğrudan katkı yaptı.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:01
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