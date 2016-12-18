Galatasaray ve Osmanlıspor yenişemedi

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 30'a yükselterek 3. sıradaki yerini korudu ve 2. sıradaki Beşiktaş'la olan puan farkını 2'ye indirdi. Osmanlıspor ise 23 puanla 7. sırada kaldı.

MAÇ HIZLI BAŞLADI

Maçın 40. saniyesinde Aminu Umar'ın sağ kanattan yaptığı ortayı Sabri Sarıoğlu uzaklaştırmak isterken top altıpas içerisinde bulunan Pierre Webo'ya geldi. Webo'nun gelişine çektiği şutu direk dibinde Fernando Muslera son anda kurtarmayı başardı.

YASİN'LE CİMBOM ÖNE GEÇTİ

3. dakikada Wesley Sneijder, ara pasını sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Bruma'ya verdi. Bruma hiç bekletmeden yerden pasını altıpasın hemen dışında bulunan Yasin Öztekin'e aktardı. Yasin Öztekin'in gelişine çektiği şutta top Osmanlıspor ağları ile buluştu.

OSMANLI BERABERLİĞİ WEBO İLE BULDU

Mücadelenin 36. dakikasında Musa Çağıran'ın yerden pası ile sağ kanatta topla buluşan Adrien Regattin, ortasını altıpas çizgisi üzerinde bulunan Pierre Webo'ya doğru yaptı. Bu ortaya iyi yükselen Webo, düzgün bir kafa vuruşu ile topu Fernando Muslera'nın solundan Galatasaray ağları ile buluşturdu ve takımını beraberliğe taşıdı.

MUSLERA'DAN HARİKA KURTARIŞ

83 .dakikada Avdija Vrsajevic'in sağ kanattan yaptığı orta ile ön direkte buluşan Dzon Delarge, yüzünü kaleye döner dönmez şutunu çekti ancak bu şutu kaleci Fernando Muslera zorda olsa kurtarmayı başardı.

WEBO YİNE SAHNEDE

86. dakikada Aminu Umar'ın sağ kanattan yaptığı orta ile penaltı noktası üzerinde topla buluşan Pierre Webo'nun kafa vuruşu Semih Kaya'dan sekip kaleci Fernando Muslera'nın solundan ağlarla buluştu ve Osmanlıspor 2-1 öne geçti.

SÜRPRİZ İSİM SEHİM KAYA!

88. dakikada Bruma'nın pası Numan Çürüksu'dan sekip ceza sahası içerisinde sol çaprazda bulunan Semih Kaya'ya geldi. Semih Kaya'nın gelişine çektiği şut kaleci Zydrunas Karcemarskas'ın sağından ağlarla buluştu ve skora denge geldi. 2-2.

HAKAN BALTA'NIN 300. LİG MAÇI

Galatasaray'da savunma oyuncusu Hakan Balta, Osmanlıspor karşısında 300. lig maçına çıktı. Hakan Balta, 10. sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı takımda 236, Manisaspor'da da 64 lig maçında görev aldı. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig kariyerinde 19 gol kaydetti.

Öte yandan Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin de sarı-kırmızılı forma altındaki 100. resmi maçında Osmanlıspor karşısında görev yaptı.

TERÖRE TEPKİ

İki takım taraftarı, maç öncesi terör saldırılarını protesto etti.

Taraftarlar, karşılıklı "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Polise uzanan eller kırılsın" şeklinde tezahüratlar yaptı.

Galatasaray ve Osmanlısporlu taraftarlar, tribüne çağırarak alkışladıkları polislere çiçek verdi.

İstiklal Marşı okunurken ev sahibi ekibin tribününde büyük Türk bayrağı açıldı. Bazı taraftarlar da Çevik Kuvvet armasının yer aldığı kartonlar taşıdı.

İki takım oyuncuları seremonide "Terörü lanetliyoruz" yazılı pankart taşıdı.

Ayrıca Osmanlısporlu futbolcular, ısınmaya çıkarken "Halep Srebrenitsa Olmasın" yazılı pankart açtı.

Karşılaşma öncesi Kayseri'deki terör saldırısında şehit düşenler için saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı'nın ardından şehitler için dua okundu.

Öte yandan, soğuk havaya rağmen kale arkasındaki tribünde yerini alan bin civarında Galatasaraylı futbolsever, başkent deplasmanında takımlarını destekledi.

Ev sahibi takım taraftarlarının bulunduğu tribünlerde ise boşluklar göze çarptı.

İki takım taraftarları da karşılaşma öncesi Osmanlıspor ve Galatasaraylı futbolcuları tribüne çağırarak alkışladı.

Karşılaşmayı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de izledi.