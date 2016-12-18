 Galatasaray rakip tanımadı – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    rakip tanımadı

    Galatasaray rakip tanımadı
    'nde dün 'a konuk olan rakibine set vermedi. Sarı-kırmızılılar 25-9, 25-16 ve 28- 26'lık setlerle salondan 3-0'lık zaferle ayrıldı. Ligde oynanan diğer maçta Halkbank'a konuk olan Vakıfbank da mücadeleyi 3-0 kazandı.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:43
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