Galatasaray kampına özel misafir
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda yapacağı Osmanlıspor maçı için Ankara'da bulunan Galatasaray'da kampı cam kemik hastası Alper Baştiryaki ziyaret etti.
Futbolcularla ve teknik direktör Jan Olde Riekerink ile tanışan genç taraftarın, hatıra fotoğrafı çektirdiği kaydedildi.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 13:43
- Kasımpaşa unvan söktü
Toplam 31
Yorum
Tarafsız Boş yorumlar yapmışsınız, sadece bjk dün şanssızdı çok güzel oynadı yenilgiler olabilir şu anda bjk den iyi oynayan bir takım yok ayrıca bjk fb nin 3 de 1 fiyatına kurulmuş bir takım ama oyun olarak bjk fb den 5 kat üstün sabırlı olun, hiç bir oyun oynamayan ancak sürekli kedi gibi 4 ayağının üstüne düşen gs birseyler yapmazsa bjk banko şampiyon dur, fb nin hiç şansı yok
- İşte Galatasaray'ın Osmanlıspor kadrosu
Toplam 7
Yorum
ismail ben galatasaraylı olarak söylüyom bjk şampiyon sezon sonu burdayım
- Babel için geri sayım
Toplam 1
Yorum
Tony Çok mu aradınız bu adamı veya en ucuzu kesin buydu hiç şaşırmadım !
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