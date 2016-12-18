 Devre arası müjdesi – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Devre arası müjdesi

    Devre arası müjdesi
    Çin, Katar ve ABD takımlarıyla anılan ve 'nin ara dönemde 'dan ayrılma ihtimali düşük görülüyor. Çin'den cazip teklifler alan Poldi'nin Almanya'da pek çok yatırımı ve işleri olduğu için uzaklara gitme niyeti olmadığı, Sneijder'in de İstanbul'daki yaşantısını bozmak istemediği ifade ediliyor.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:51
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