 Cimbom'a kötü haber! – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Cimbom'a kötü haber!

    Cimbom'a kötü haber!

    Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 15. hafta mücadelesinde Galatasaray, Osmanlıspor'a konuk oluyor.

    Mücadelenin 15. dakikasında Galatasaray yarı alanının ceza sahasına yakın kısmında Serdar Aziz'in Badou Ndiaye'ye faul yaptığı gerekçesiyle hakem Hüseyin Gökçek faul kararı verdi. Serdar bu karar sonrası yaptığı şiddetli itiraz sonrası sarı kart ile cezalandırıldı.

    Bu sezon ligdeki 4. sarı kartını gören Serdar Aziz, cezalı duruma düştü ve gelecek haftaki Aytemiz Alanyaspor maçında kadrodaki yerini alamayacak.

    SERDAR SAKATLANDI!
    Kart cezalısı durumuna düşen Serdar, 24. dakikada Badou Ndiaye ile girdiği ikili mücadelede sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen Serdar Aziz tedavisinin yapılması için sedye ile saha kenarına alındı. 26. dakikada da karşılaşmaya devam edemeyen Serdar yerini Semih Kaya'ya bıraktı.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 19:34
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