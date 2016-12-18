Cimbom'a kötü haber!
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 15. hafta mücadelesinde Galatasaray, Osmanlıspor'a konuk oluyor.
Bu sezon ligdeki 4. sarı kartını gören Serdar Aziz, cezalı duruma düştü ve gelecek haftaki Aytemiz Alanyaspor maçında kadrodaki yerini alamayacak.
SERDAR SAKATLANDI!
Kart cezalısı durumuna düşen Serdar, 24. dakikada Badou Ndiaye ile girdiği ikili mücadelede sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen Serdar Aziz tedavisinin yapılması için sedye ile saha kenarına alındı. 26. dakikada da karşılaşmaya devam edemeyen Serdar yerini Semih Kaya'ya bıraktı.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:34
- Kartal aradığı stoperi Brezilya'da buldu
Toplam 2
Yorum
Kartal22 Sol beke rennes ten ermir lenjani,sol kanada brugge dan izquardio alınsa,bir de defansa messias iyi olur gibime geliyor...bazen atiba nın yaninda marcelo oynayabilir...mümkünse kaleci,sağ bek ve forvet te alınabilir...sağ bek çek futbolcu kaderabek iyi olur...
- Süper Lig’in en şutörü
Toplam 1
Yorum
brumunanın şutları attığı gollerdeki şutlar dışında kaleciyi zorlamıyor keza wesley oyuncularımızın şutları etkili şut değil ki olsa zaten 23 golde kalmazdı takım!
- En büyük Real Madrid!
Toplam 1
Yorum
ONUR rakibi tebrtik etmek lazım milyon dolarlarla kurulmuş para babası bir takıma güzelce direndiler
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