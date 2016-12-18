 Bugün gol yemek yasak – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Bugün gol yemek yasak

    Bugün gol yemek yasak
    bu sezon 18 resmi maça çıkarken bu maçların 14 tanesinde kalesinde gol görmekten kurtulamadı. Fernando Muslera'nın başarılı performansına karşılık kalesini koruyamayan sarıkırmızılı ekipte, 'in defans oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyardığı ifade edildi.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:56
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