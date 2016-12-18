 Aslan'ın soğukla sınavı – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Aslan'ın soğukla sınavı

    Aslan'ın soğukla sınavı

    Kar altında oynanan 24Erzincan’dan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takımı rakip kadar karlı hava da düşündürüyor. Ankara’da maç saati -5 derece olacak.

    Zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, bugün deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek. Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Süper Lig'de son haftalarda çıkış yakalayan ve son 3 hafta Bursa, Kasımpaşa ve Gaziantepspor'u mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılı takım, Osmanlıspor karşısından da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

    Öte yandan Galatasaray'ı Ankara'da güçlü bir rakip ve kötü hava koşulları bekliyor. Oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Başkent temsilcisi, tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı başardı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'de 2 yaptı. Ayrıca maç buzlu bir sahada oynanacak ve karşılaşma saati kar yağışı ve -5 derece soğuk bekleniyor.

    Cimbom'un 24Erzincan ile soğuk havada oynadığı kupa maçından beraberlikle ayrılması sarı-kırmızılı taraftarları maçı öncesi endişelendiriyor.

    ÖNLEMLERİNİ ALDI
    Osmanlıspor maçı öncesinde Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'i buzlu zemin krizi sardı. Ankara'daki stadın alttan ısıtmasının bulunmaması Hollandalı teknik adamı özel önlemler almaya itti. Ankara'ya zemine daha fazla saplanmayı sağlayan kramponlarla gidilecek. Ayrıca futbolculara özel masaj uygulanacak.

    GÜNDÜZÜ REDDETTİ
    Glatasaray'ın hafta içinde soğuk ve buzlu saha nedeniyle maçın gündüze alınması için başvuru yaptığı ama ev sahibi ekibin bunu reddetmesi üzerine TFF'nin konuyu gündemine bile alınmadığı bildirildi.

    GEÇEN SEZON OSMANLISPOR KAZANDI
    Galatasaray'ı ağırlayacak olan Osmanlıspor, güçlü rakibi karşısında evinde ilk galibiyetini geçen sezon aldı. Başkent temsilcisi, ligde Galatasaray ile Ankara'da 6 maça çıktı, 3 kez yenildi, 2 kez berabere kaldı.

    15 KEZ KARŞILAŞTI
    Galatasaray ile Osmanlıspor, bugün 15. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor ile geçmişte 14 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 8'ini kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 4 müsabaka ise berabere bitti.


    Savaş ÇORLU
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:04
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