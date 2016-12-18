Aslan'ın soğukla sınavı
Kar altında oynanan 24Erzincan’dan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takımı rakip kadar karlı hava da düşündürüyor. Ankara’da maç saati -5 derece olacak.
Öte yandan Galatasaray'ı Ankara'da güçlü bir rakip ve kötü hava koşulları bekliyor. Oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Başkent temsilcisi, tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı başardı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'de 2 yaptı. Ayrıca maç buzlu bir sahada oynanacak ve karşılaşma saati kar yağışı ve -5 derece soğuk bekleniyor.
Cimbom'un 24Erzincan ile soğuk havada oynadığı kupa maçından beraberlikle ayrılması sarı-kırmızılı taraftarları Osmanlıspor maçı öncesi endişelendiriyor.
ÖNLEMLERİNİ ALDI
Osmanlıspor maçı öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'i buzlu zemin krizi sardı. Ankara'daki stadın alttan ısıtmasının bulunmaması Hollandalı teknik adamı özel önlemler almaya itti. Ankara'ya zemine daha fazla saplanmayı sağlayan kramponlarla gidilecek. Ayrıca futbolculara özel masaj uygulanacak.
GÜNDÜZÜ REDDETTİ
Glatasaray'ın hafta içinde soğuk ve buzlu saha nedeniyle maçın gündüze alınması için başvuru yaptığı ama ev sahibi ekibin bunu reddetmesi üzerine TFF'nin konuyu gündemine bile alınmadığı bildirildi.
GEÇEN SEZON OSMANLISPOR KAZANDI
Galatasaray'ı ağırlayacak olan Osmanlıspor, güçlü rakibi karşısında evinde ilk galibiyetini geçen sezon aldı. Başkent temsilcisi, ligde Galatasaray ile Ankara'da 6 maça çıktı, 3 kez yenildi, 2 kez berabere kaldı.
15 KEZ KARŞILAŞTI
Galatasaray ile Osmanlıspor, bugün 15. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor ile geçmişte 14 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 8'ini kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 4 müsabaka ise berabere bitti.
Savaş ÇORLU
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:04
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
Torpilli kartal Geçer ,zaten bjk nin önündeydi şimdiye.Hakemler izin verseydi tabi.
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
BJK'Lİ Renklilerde yani sizlerde hakemler arkanızda olmasa ilk 3 ü zor görürsünüz o zaman her sene 25 30 puanı hakemlerle alıyorsunuz. Geçen senede şampiyonluğumuz son 2 haftaya kaldıysa bunun da seberi FB maçlarında komedi penaltı çalan hakemlerdir. Örneğin FB Rize maçı Volkan Şen omuz omuza da kendini yer attı penaltı alırsak pasta keseceğim diyen Parreira o maçta 2 penaltı alınca pasta kesti.
- Şenol Güneş: "Ben olsam vermezdim"
Toplam 10
Yorum
ESER KESER HADİ BE VALLA MI. BIRAK BU AYAKLARI ŞENOL . İSTEMEM YAN CEBİME KOY. ELALEME KARŞI MÜTEVAZİ AYAKLARINA YAT EVE GİDİNCE HAVALARA SIÇRA. HER ZAMAN Kİ GİBİ SAMİMİYETSİZSİN.
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