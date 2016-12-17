VIP kampanya

Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'in ikinci yarısında oynayacağı Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri de dâhil, tüm iç saha maçları için indirimli VIP koltuk satışları başladı. VIP koltuk alacaklara, GS Bonus kredi kartına 3, 6 ve 9 taksit imkânının yanı sıra hediye çekleri de veriliyor.