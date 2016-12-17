 Tuzla maçı 20 TL – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Tuzla maçı 20 TL

    Tuzla maçı 20 TL
    'nda 21 Aralık Çarşamba günü oynanacak G.Saray-Tuzlaspor maçının biletleri satışa sunuldu. TT Arena'da 20.30'da başlayacak mücadelede fiyatlar 20 ile 200 TL arasında. Biletler Beyoğlu GSStore, Aslanlı yol gişeleri ve passo. com.tr'de satılıyor.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:45
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