 ‘Sakın sarı görmeyin’ – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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HEPSİ
    17 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ‘Sakın sarı görmeyin’

    ‘Sakın sarı görmeyin’
    Teknik direktör , sarı kart sınırındaki ve 'yı uyardı. Hollandalı çalıştırıcı iki ismin de gereksiz kartlar gördüğünü belirtip "Sakın kolay sarı kart almayın. Herkese ihtiyacımız var" dedi. Riekerink, özellikle Bruma'nın ikili mücadelelerde dirseklerini daha az kullanmasını istedi. Portekizli yetenek de hocasına söz verdi.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:56
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