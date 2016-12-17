Sabri’yi geçmem gerekiyor
Norveçli futbolcu, Sabri’nin iyi iş çıkardığını söyledi. Linnes “Uzun yıllardır bu kulüpte oynuyor. Formayı almam için daha iyi oynamalıyım” dedi.
'GİTMEK İSTEMİYORUM'
Martin Linnes "Ocak'ta ayrılacak" dedikodularını ise yalanladı. 25 yaşındaki sağ bek "Şu an tek düşüncem önümüzdeki iki maçı en iyi şekilde atlatmak. En büyük hedefim Galatasaray'da başarıyı yakalamak. Ben buna odaklandım, gitmek gibi bir düşüncem yok. Ocak'ta ayrılmayı düşünmüyorum" diye konuştu. Norveçli futbolcu, Türk Telekom Arena'da taraftarın önünde oynamanın rüya gibi olduğunu aktararak "Verdikleri destek çok önemli. O destek beni motive ediyor" ifadelerini kullandı.
BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ADIMDI
Martin Linnes, Galatasaray'a gelmesinin kendisi için büyük bir adım olduğunu söyledi. Norveçli futbolcu "Büyük bir kulüpteyim. Burada kariyerimi daha da ileri götürmek istiyorum. Galatasaray'da oynamak benim için büyük bir şans. Burada kalıcı olmak için sonuna kadar mücadele edeceğim" diye konuştu.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:55
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
Aslan CAVANDADA LINNESDE SABRIDE EBOUE'NIN YARISI KADAR FAYDALI OYNAYAMIYORLAR ÜCÜNÜ YOLLAYIP IYI BIR SAGBEK ALINMALI
- "Daha fazla para alırsam..."
Toplam 5
Yorum
Aslan DÖVIZLE ULGILI SORUYU YLLIK 3-5 MILYON EURO KAZANAN TEKNIK ADAM VE SPORCULARA SORUN ADAM SON 20 YILDA G.SARAYDA CALISAN YARDIMCI ANRANÖRLERDEN AZ KAZANIYOR SORUYU SORAN YANLIS KISIYE SORMUS
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
R.muhammed Linnes kalmali genc surekli denenmeli 45 adam mactan aliyon. Sanki bi tek gunah gecisi linnes
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