 Sabri’yi geçmem gerekiyor – Fotomaç – 17 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Sabri’yi geçmem gerekiyor

    Sabri’yi geçmem gerekiyor

    Norveçli futbolcu, Sabri’nin iyi iş çıkardığını söyledi. Linnes “Uzun yıllardır bu kulüpte oynuyor. Formayı almam için daha iyi oynamalıyım” dedi.

    'ın Osmanlıspor ile oynayacağı maçtan önce Martin Linnes görüşlerini açıkladı, soruları cevapladı. Sağ beke büyük umutlarla transfer edilen Norveçli futbolcu aynı pozisyonda oynadığı Sabri Sarıoğlu'nu övdü. 25 yaşındaki oyuncu "Sabri çok iyi bir insan. Galatasaray'da uzun senelerdir oynuyor. Çok da iyi iş çıkarıyor. Sağ bek pozisyonuna geçmem için daha fazla çalışmam gerekiyor. Benim performansım ile onu geçmem gerekiyor" dedi. Linnes, yarın oynayacakları Osmanlıspor maçıyla ilgili de konuştu. Norveçli oyuncu "Rakip çok iyi. Bu sezon çok iyi futbol sergiliyorlar. Deplasmanda oldukça zorlu bir maç oynayacağız. Biz de bu sıralarda iyi gidiyoruz. Hocamız da bizden memnun. Kazanmaya gideceğiz" ifadelerini kullandı. Linnes, Türkiye Ligi'nin Norveç Ligi'nden çok daha zor olduğunu belirtti ve "Norveç'ten sonra Galatasaray'da oynamak hiç kolay değil" diye konuştu.

    'GİTMEK İSTEMİYORUM'
    "Ocak'ta ayrılacak" dedikodularını ise yalanladı. 25 yaşındaki sağ bek "Şu an tek düşüncem önümüzdeki iki maçı en iyi şekilde atlatmak. En büyük hedefim Galatasaray'da başarıyı yakalamak. Ben buna odaklandım, gitmek gibi bir düşüncem yok. Ocak'ta ayrılmayı düşünmüyorum" diye konuştu. Norveçli futbolcu, Türk Telekom Arena'da taraftarın önünde oynamanın rüya gibi olduğunu aktararak "Verdikleri destek çok önemli. O destek beni motive ediyor" ifadelerini kullandı.

    BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ADIMDI
    Martin Linnes, Galatasaray'a gelmesinin kendisi için büyük bir adım olduğunu söyledi. Norveçli futbolcu "Büyük bir kulüpteyim. Burada kariyerimi daha da ileri götürmek istiyorum. Galatasaray'da oynamak benim için büyük bir şans. Burada kalıcı olmak için sonuna kadar mücadele edeceğim" diye konuştu.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sabri’yi geçmem gerekiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.