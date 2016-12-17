 Orta sahaya İsrailli Şef – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Orta sahaya İsrailli Şef

    Orta sahaya İsrailli Şef

    ’ın ’nın 28 yaşındaki maestrosu ’ya talip olduğu ileri sürüldü.

    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi 'nın orta saha oyuncusu Maor Buzaglo'ya 'ın talip oldupu iddia edildi. 28 yaşındaki İsrailli oyuncunun menajeri Lacerenza Ruggero yaptığı açıklamada, Sevilla ve West Ham ile beraber Galatasaray'ın da oyuncusuyla yakından ilgilendiğini ifade etti.

    BU SEZON 5 GOL ATTI
    RUggero, "Tüm seçenekleri değerlendirip, en iyi seçimi yapacağız" dedi. Sağ kanat ve forvet arkasında da oynayabilen Maor Buzaglo bu sezon İsrail Ligi'nde 11 maçta 3 gol, 3 asiste imza attı. Avrupa Ligi'nde oynadıkları 6 grup maçında ise 2 kez fileleri havalandırdı. Buzaglo, İsrail Milli Takımı'nda da 18 kez forma giyip, 1 gol kaydetti.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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