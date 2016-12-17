Orta sahaya İsrailli Şef
Galatasaray’ın Hapoel Beer Sheva’nın 28 yaşındaki maestrosu Maor Buzaglo’ya talip olduğu ileri sürüldü.
BU SEZON 5 GOL ATTI
RUggero, "Tüm seçenekleri değerlendirip, en iyi seçimi yapacağız" dedi. Sağ kanat ve forvet arkasında da oynayabilen Maor Buzaglo bu sezon İsrail Ligi'nde 11 maçta 3 gol, 3 asiste imza attı. Avrupa Ligi'nde oynadıkları 6 grup maçında ise 2 kez fileleri havalandırdı. Buzaglo, İsrail Milli Takımı'nda da 18 kez forma giyip, 1 gol kaydetti.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:08
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
Aslan CAVANDADA LINNESDE SABRIDE EBOUE'NIN YARISI KADAR FAYDALI OYNAYAMIYORLAR ÜCÜNÜ YOLLAYIP IYI BIR SAGBEK ALINMALI
- "Daha fazla para alırsam..."
Toplam 5
Yorum
Aslan DÖVIZLE ULGILI SORUYU YLLIK 3-5 MILYON EURO KAZANAN TEKNIK ADAM VE SPORCULARA SORUN ADAM SON 20 YILDA G.SARAYDA CALISAN YARDIMCI ANRANÖRLERDEN AZ KAZANIYOR SORUYU SORAN YANLIS KISIYE SORMUS
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
R.muhammed Linnes kalmali genc surekli denenmeli 45 adam mactan aliyon. Sanki bi tek gunah gecisi linnes
Orta sahaya İsrailli Şef haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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