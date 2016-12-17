Lukas ve Tolga yok

Sakatlıkları süren Lukas Podolski ve Tolga Ciğerci, Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek. Riekerink iki oyuncu için, "Ankara'da kadroda olmayacaklar. Umarım Alanya maçında bizimle olurlar" dedi. Sol üst adalesinde zorlanma olan Lukas'ın gelecek haftaya yetişmesi de zor...