İşte Galatasaray'ın Osmanlıspor kadrosu
Galatasaray'ın, Osmanlıspor maçının 18 kişilik kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan Podolski, Tolga Ciğerci ve Sinan Gümüş kafilede yer almadı.
Spor Toto Süper Lig'de yarın Osmanlıspor'la karşılaşacak Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın 18 kişilik kadrosuna sakatlığı devam eden Lukas Podolski, Tolga Ciğerci ve Sinan Gümüş yer almadı.
Galatasaray'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Fernando Muslera, Serdar Aziz, Hamit Altıntop, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Martin Linnes, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu.
Sarı-kırmızılı takım saat 15.00'te Atatürk Havalimanı'nda özel bir uçakla Ankara'ya gidecek.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 14:57
- FIFA'lık olmuş!
Toplam 19
Yorum
Yalçın Eğer bu olay gerçekse bu durumun bir imtiyaz şeklinde sade FB için yapılması büyük bir hata. Bundan sonra ya tüm lig pozisyon görüntülerini yollayın. Ya da FB nin olayının ayrıcalığını açıklayın...
- Yanal sürprize hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
Afyon'dan Mehmet Mütevazi bir Trabzonspor taraftarı olarak çok karamsarım. Maalesef Ersun YANAL'A Barsanol'ün as kadrosunu getirip verseniz yine bu kötü tablo değişmeyecektir. Futbolun ana mantelitesinin çok hızlı ve isabetli paslanmadan geçtiğini bilmeyen bir Teknik Direktörümüz var. Sevgilerle....
- 3 transfer birden
Toplam 3
Yorum
anom aynen öyle burak halil jaja henrique den sonra böyle oldu
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