 İşte Galatasaray'ın Osmanlıspor kadrosu – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    İşte Galatasaray'ın Osmanlıspor kadrosu

    İşte Galatasaray'ın Osmanlıspor kadrosu

    Galatasaray'ın, Osmanlıspor maçının 18 kişilik kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan Podolski, Tolga Ciğerci ve Sinan Gümüş kafilede yer almadı.

    Spor Toto Süper Lig'de yarın Osmanlıspor'la karşılaşacak Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın 18 kişilik kadrosuna sakatlığı devam eden Lukas Podolski, Tolga Ciğerci ve Sinan Gümüş yer almadı.

    Galatasaray'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

    Fernando Muslera, Serdar Aziz, Hamit Altıntop, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Martin Linnes, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu.

    Sarı-kırmızılı takım saat 15.00'te Atatürk Havalimanı'nda özel bir uçakla Ankara'ya gidecek.

    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:57
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