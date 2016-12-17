 İntifa hakkı resmen alındı – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    İntifa hakkı resmen alındı

    İntifa hakkı resmen alındı
    , Türk Telekom Arena Sta'nın intifa hakkını resmen aldı. Çarşamba günü Ankara'ya giden yönetim kurulu üyesi Tarık Taşar'ın başkentten gerekli imza ile döndüğü bildirildi. Resmi onay ile birlikte sarı-kırmızılı takım, 49 yıl boyunca 'ndan yararlanabilecek.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:44
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