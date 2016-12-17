 ‘Halep’i kurtaralım’ – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    ’i kurtaralım’

    ‘Halep’i kurtaralım’

    Galatasaraylı insanlık dramı yaşanan 'te yaşananlara isyan etti.

    Hollandalı yıldız "Bu dünyayı herkes için daha iyi bir yer yapalım. Nereden gelmiş olursak olalım bütün insanlar kardeştir. Birbirimize iyi davranalım ve ihtiyacı olanlara yardım elimizi uzatalım. Bir insan belki dünyayı kurtaramaz ama mutlaka bir farklılık yaratır" yazdı. Sneijder "Tek dünya, Yardım edin, dua edin, sevin ve verici olun" ve "Bu dünyayı hep birlikte değiştirebiliriz" etiketlerini de paylaştı.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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