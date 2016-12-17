Hakan Balta 3. kez "dalya" diyecek

Galatasaray'ın tecrübeli milli futbolcusu Hakan Balta, Süper Lig'de 300. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'de şu ana kadar 299 maçta oynayan 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımın yarın deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı karşılaşmada görev alması durumunda üçüncü kez "dalya" diyecek.

Galatasaray'da 10. sezonunu geçiren ve istikrarlı performansıyla dikkati çeken Hakan Balta, kariyerine doğduğu Almanya'nın Hertha Berlin altyapısında başladı. 2003-2004 sezonunda transfer olduğu Manisaspor ile 2005-2006 sezonunda Süper Lig'de boy göstermeye başlayan Hakan Balta, 2007-2008'de Galatasaray'ın kadrosuna dahil oldu.

Kariyerinin büyük bölümünde sol bek oynayan ancak son dönemde stoper olarak görevlendirilen Hakan Balta, şu ana kadar sarı-kırmızılı takımda 235, Manisaspor'da da 64 lig maçında sahaya çıktı.

Milli futbolcu ayrıca, Galatasaray'da 14 UEFA Şampiyonlar Ligi, 22 UEFA Avrupa Ligi, 43 Türkiye Kupası, 6 TFF Süper Kupa, Manisaspor'da da 11 Türkiye Kupası maçında görev yaptı.

Galatasaray'da en fazla maça çıkan üçüncü isim

Hakan Balta, Galatasaray'ın mevcut kadrosunda en fazla Süper Lig maçına çıkan üçüncü oyuncu konumunda bulunuyor.

Galatasaray'da tecrübeli futbolcular Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan, en çok Süper Lig deneyimi yaşayan isimler olarak öne çıkıyor.

Sabri Sarıoğlu, tamamı sarı-kırmızılı takımda, Selçuk İnan da Manisaspor, Trabzonspor ve Galatasaray'da toplam 342'şer maçta forma giydi.

Ligde 19 gol attı

Hakan Balta, Süper Lig kariyerinde toplamda 19 kez ağları havalandırdı.

Süper Lig'de Manisaspor forması altında 9 gol atan tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı takımda ise 10 kez topu ağlarla buluşturdu.

Milli futbolcu ayrıca, Galatasaray ile Avrupa kupalarında 2, TFF Süper Kupa'da bir, Manisaspor ile de Türkiye Kupası'nda 2 gol attı.

Galatasaray'da 12 kupa kazandı

Hakan Balta, Galatasaray kariyerinde önemli başarılar elde etti.

Tecrebeli futbolcu, 10 sezondur formasını giydiği sarı-kırmızılı ekipte 12 kupa kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray'da 4 kez Süper Lig kupasını havaya kaldıran Hakan Balta, 3 kez Türkiye Kupası, 5 kez de TFF Süper Kupa'da şampiyonluk yaşadı.

Milli takımda 50 maça çıktı

Hakan Balta, Galatasaray'daki istikrarlı performansını milli takıma da taşıdı.

Tecrübeli savunma oyuncusu, A Milli Takım ile şu ana kadar 50 karşılaşmada görev aldı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, ay-yıldızlı forma altında bir de gol attı.