G.Saray Milano'yu eli boş gönderdi

Bu sonuçla Galatasaray Odeabank 4. galibiyetini aldı. EA7 Emporio Armani Milan ise üst üste 5. toplamda ise 8. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya hücumda bire bir oyunlarla başlayan Galatasaray Odeabank, Schilb'in skorer performansıyla ilk 5 dakikayı 11-8 önde geçti. Savunmada sertliği artıran Galatasaray Odeabank, Sinan Güler'in üç sayılık basketiyle 9. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 21-12. Sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 21-15 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Schilb ve Micov'la etkili olmaya devam eden Galatasaray Odeabank, 16. dakika içinde farkı ilk kez çift hanelere yükseltti: 31-21. Raduljica ile oyundaki sertliğini artıran EA7 Emporio Armani Milan, 18. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 33-30. Çeyreğin sonunda Schilb ve Diebler'la sayılar üreten ev sahibi takım, soyunma odasına farkı tekrar çift hanelere çıkararak 43-32 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başında Micov'un üst üste basketleriyle farkı 16 sayıya kadar (48-32) çıkaran Galatasaray Odeabank, 25. dakikayı 54-45 üstün geçti. Hücumdaki ritmini kaybeden Galatasaray Odeabank karşısında dış şutlarda etkili olan İtalyan temsilcisi, 27. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 56-52. Final periyoduna Galatasaray Odeabank, 62-59 önde girdi.

Final periyodu oldukça çekişmeli geçti. İtalyan ekibi, Hickman'ın üç sayılık basketiyle 32. dakikada skora dengeyi getirdi: 62-62. EA7 Emporio Armani Milan, Sanders'ın üç sayılık basketiyle 35. dakikada öne geçti: 66-67. Sarı-kırmızılılar Göksenin Köksal ve Sinan Güler'in basketleriyle son 2 dakikaya 77-72 üstün girdi. Karşılaşmanın bitimine 1 dakika kala İtalyan temsilcisi, oyuna tekrar dengeyi getirdi: 77-77.

Simon'un üç sayılık basketiyle bitime 38 saniye kala öne geçen (79-80) İtalyan ekibine, Galatasaray Odeabank Tyus ile cevap verdi. Sarı-kırmızılılar Tyus'ın pota altından bulduğu basketle son 21 saniyeye 81-80 önde girdi. Sanders'la hücumdan sayı bulamayan İtalyan ekibi karşısında sarı-kırmızılar, Micov'un serbest atıştan bulduğu sayılarla bitime 2.9 saniye kala 83-80'lik üstünlük yakaladı. EA7 Emporio Armani Milan'da Kalnietis'in kendi yarı sahasından denediği atıştan isabet gelmeyince Galatasaray Odebank, sahadan 83-80 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 23 sayıyla en skoreri olan Galatasaray Odeabank'ın Sırp oyuncusu Vladimir Micov, THY Avrupa Ligi'nde de kariyer rekoru kırdı. Konuk ekipte ise Sanders'in 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

SİNAN GÜLER, POLİSİ TRİBÜNLERE GÖTÜRDÜ

Galatasaray Odeabank'ın kaptanı Sinan Güler, taraftarların isteği üzerine bir polis memuruyla tribünleri selamladı.

Galatasaraylı taraftarlar geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısına tepki gösterdi. Uzun süre "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratı yapan taraftarlar, polisler lehine de bağırdı. Taraftarların "Sinan, polisi buraya getir" tezahüratı sonucu sarı-kırmızılıların kaptanı, bir polis memurunu alarak tribünlere gitti.

Sinan ve polis memuru taraftarların isteği üzerine tribünleri birlikte selamladı. Bu sırada taraftarlar da sahaya doğru gül ve karanfil attı.

Öte yandan maçtan önce Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Galatasaray Odeabanklı oyuncular da omuzlarında siyah bantla sahaya çıktı.



Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Anne Panther (Almanya)

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 13, Schilb 17, Diebler 11, Micov 23, Pleiss, Tyus 14, Preldzic 2, Göksenin Köksal 3

EA7 Emporio Armani Milan: Dragic 7, Kalnietis 7, Simon 15, Sanders 18, Raduljica 12, Mclean 8, Cerella, Hickman 13

1. Periyot: 21-15

Devre: 43-32

3. Periyot: 62-59

5 faulle çıkan: 39.57 Sanders (EA7 Emporio Armani Milan)