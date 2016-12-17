 Forren’e Veto – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Forren’e Veto

    Forren’e Veto
    'in menajeri tarafından önerilen stoper 'i yönetim veto etti. Linnes, ile sözleşmesi biten 28 yaşındaki eski takım arkadaşı için, "Forren'in adının ile anılması güzel bir şey. Kendisiyle görüşüyorum fakat bir gelişme yok" dedi.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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