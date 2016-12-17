 ''Fenerbahçeliler 100 yıl unutamazlar'' – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    ''Fenerbahçeliler 100 yıl unutamazlar''

    ''Fenerbahçeliler 100 yıl unutamazlar''

    ’ın eski forveti “G.Saray’ın Kadıköy’de kaldırdığı kupayı F.Bahçeliler 100 yıl geçse de unutamaz” dedi.

    Kariyerinde sarı-kırmızılı formayı da giyen Necati Ateş katıldığı panelde ilginç ifadeler kullandı. Eski Galatasaraylı futbolcu "18 yıldır bir gerçek var, 'yi deplasmanda yenemiyor ama Galatasaray'ın gerçekleri daha büyük. Fenerbahçe; Galatasaray'ı Kadıköy'de 18 yıldır yeniyor ama bir şampiyonluk kupasını kendi evinde Galatasaray'a kaybetmiştir. 100 yıl geçse de Fenerbahçeliler bunu unutmaz. Benim dönemimde F.Bahçe'yi 5-1 yendik ama önemli olan tatlı rekabet. Bu tartışma Souness'ın Kadıköy'e diktiği bayrağa kadar gider" dedi.

    'SON ANA KADAR SÜRER'
    lig yarışı hakkında da şöyle konuştu: "Bu sezon kırıcı bir mücadele oluyor. Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray son ana kadar gelirler. Başakşehir'in de yukarılardan kopmaya niyeti yok. Ligin sonuna kadar yarış sürer"
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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