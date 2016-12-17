''Fenerbahçeliler 100 yıl unutamazlar''
Galatasaray’ın eski forveti Necati Ateş “G.Saray’ın Kadıköy’de kaldırdığı kupayı F.Bahçeliler 100 yıl geçse de unutamaz” dedi.
'SON ANA KADAR SÜRER'
Necati Ateş lig yarışı hakkında da şöyle konuştu: "Bu sezon kırıcı bir mücadele oluyor. Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray son ana kadar gelirler. Başakşehir'in de yukarılardan kopmaya niyeti yok. Ligin sonuna kadar yarış sürer"
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:04
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
Aslan CAVANDADA LINNESDE SABRIDE EBOUE'NIN YARISI KADAR FAYDALI OYNAYAMIYORLAR ÜCÜNÜ YOLLAYIP IYI BIR SAGBEK ALINMALI
- "Daha fazla para alırsam..."
Toplam 5
Yorum
Aslan DÖVIZLE ULGILI SORUYU YLLIK 3-5 MILYON EURO KAZANAN TEKNIK ADAM VE SPORCULARA SORUN ADAM SON 20 YILDA G.SARAYDA CALISAN YARDIMCI ANRANÖRLERDEN AZ KAZANIYOR SORUYU SORAN YANLIS KISIYE SORMUS
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
R.muhammed Linnes kalmali genc surekli denenmeli 45 adam mactan aliyon. Sanki bi tek gunah gecisi linnes
''Fenerbahçeliler 100 yıl unutamazlar'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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