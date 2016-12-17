 Eren’e gün doğdu – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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HEPSİ
    17 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Eren’e gün doğdu

    Eren’e gün doğdu
    Lukas Podolski'nin sakatlığı Eren Derdiyok'a yaradı... derbisinden bu yana ilk 11'e giremeyen tecrübeli oyuncu, başkentte forvette yer alacak. 'de bu sezon 6 gol atan Derdiyok, arkadaşlarından ceza sahasına bol bol orta yapmalarını isterken, gol sözü verdi.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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