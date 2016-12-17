 Cimbom’dan İtalyan işi – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Cimbom’dan İtalyan işi

    Cimbom’dan İtalyan işi

    , Micov’un 23 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta EA7 E.Milano’yu yenmeyi başardı.

    THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Odeabank, İtalyan temsilcisi 'ı 83-80 yendi. Bu sonuçla 4. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın 23 sayıyla en skoreri olan Galatasaray ın Sırp oyuncusu Vladimir Micov, 'nde de kariyer rekoru kırdı. Maçtan önce şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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