''Boyun eğmeyeceğiz''
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, son günlerde yaşanan terör olaylarına tepki gösterdi.
Özbek, kulübün internet sitesinden yer alan açıklamasında, "Ülkemizin huzurunu bozmak için her geçen gün artan sıklıkta güvenlik güçlerimizi ve sivil vatandaşlarımızı hedef alan alçak terör saldırılarına boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray camiası olarak teröre karşı mücadelede ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Özbek, şunları kaydetti:
"Galatasaray Kulübü olarak bu hainlerle baş etmenin en iyi yolunun milli beraberlik ve bütünlük içinde kardeşçe yaşantımızdan ödün vermemek olduğunun farkındayız. Bütünlüğümüzü ve milli egemenliğimize yapılan bu saldırıların yüce milletimizin iradesini değil kırmak zayıflatma şansı bile yoktur. Bu alçaklıklar karşısında Galatasaray camiası olarak elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyunun bilmesini isteriz. İzne çıkmış askerlerimize, evine dönmek için toplanan polislerimize, sadece yoldan geçtiği için bu tip alçak saldırıya maruz kalan vatandaşlarımıza tüm milletimiz olarak bunu borç biliriz."
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:45
- ‘Halep’i kurtaralım’
Toplam 2
Yorum
GS Kolik Admin dibi sniper
- Lider 3 hafta sonra kazandı
Toplam 9
Yorum
x-ray Bir sporsever olarak Başakşehir'in bu sezon şampiyon olmasını isterim.Bu adı büyük kendileri küçüklere iyi olur.Saçma sapan 35 yaşındaki işi bitmişlere milyon eurolar harcamaktan belki vazgeçip;Belçika,Hollanda ekollerini benimserler de genç,gelecek vadeden iyi sporcular izleriz.
- FIFA'lık olmuş!
Toplam 31
Yorum
TENg haklısın kardeşim, hakemi oraya şıkayet etmesi yanlış bir davranış 1 maç yüzüne men mi edecekler, fifa kokartını alsa ne yazar TFF hakemi kalacak hala
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