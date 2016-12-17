''Avantaj bizde''
Hollandalı çalıştırıcı, “İkinci yarı derbileri sahamızda oynayacağız. Bu bizim için meydan okuma fırsatı olabilir” derken, Osmanlıspor’un çok zorlu bir rakip olduğunu vurguladı.
ISITMA SİSTEMİ OLMALI
Osmanlıspor maçını da değerlendiren Riekerink, "7. sırada olan bir Osmanlıspor var. 7 beraberlik aldılar. Avrupa Ligi'nde Villarreal'i deplasmanda yendiler. Çok zor bir maç ve bundan ziyade zor bir hava ile zemin bizi bekliyor. Son kupa maçında bunu gördük. Sahanın altında ısıtma sisteminin olması lazım. Ne olursa olsun en iyi şekilde mücadele edeceğiz" yorumunu yaptı.
ALIŞTIM ARTIK, ALDIRMIYORUM
Riekerink, kendisini G.Saray'a Sneijder'in getirdiği iddiaları için, "Yaptığım röportajda belki Sneijder'e danışılmıştır demiştim ama bu bile çarpıtılmış ve benim Sneijder tarafımdan getirildiğim yazılmış. Ama bunlara da alıştım aldırmıyorum" dedi.
BAZI ARKADAŞLAR AYRILACAK
Riekerink, ara transferle ilgili soruya, "Oyuncu almamızdan ziyade belki aramızdan ayrılacak arkadaşlarımız da olabilir. Ayrılanlar olur ve boşluk açılırsa elbette tedbirimizi alırız. Bu konuda opsiyonlarımız var. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz" yanıtını verdi.
CHEDJOU'NUN SON YILI
Hollandalı hca, Aurelien Chedjou'nun son senesi olduğunu da söyleyerek, sözleşmesinin uzatılmayacağının sinyalini verdi. 5 kaliteli stoperinin olduğunu belirten JOR, "Chedjou ocakta Afrika Kupası'na gidecek. Belirli bir dönem burada olmayacak. Stoperde en iyi iki oyuncudan ziyade iyi ikiliyi bulmalıyız" dedi.
Savaş ÇORLU
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:02
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
Aslan CAVANDADA LINNESDE SABRIDE EBOUE'NIN YARISI KADAR FAYDALI OYNAYAMIYORLAR ÜCÜNÜ YOLLAYIP IYI BIR SAGBEK ALINMALI
- "Daha fazla para alırsam..."
Toplam 5
Yorum
Aslan DÖVIZLE ULGILI SORUYU YLLIK 3-5 MILYON EURO KAZANAN TEKNIK ADAM VE SPORCULARA SORUN ADAM SON 20 YILDA G.SARAYDA CALISAN YARDIMCI ANRANÖRLERDEN AZ KAZANIYOR SORUYU SORAN YANLIS KISIYE SORMUS
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
R.muhammed Linnes kalmali genc surekli denenmeli 45 adam mactan aliyon. Sanki bi tek gunah gecisi linnes
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