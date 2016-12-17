 ''Avantaj bizde'' – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    ''Avantaj bizde''

    ''Avantaj bizde''

    Hollandalı çalıştırıcı, “İkinci yarı derbileri sahamızda oynayacağız. Bu bizim için meydan okuma fırsatı olabilir” derken, Osmanlıspor’un çok zorlu bir rakip olduğunu vurguladı.

    Teknik Direktörü , haftalık basın toplantısında Florya'da soruları yanıtladı. Hollandalı çalıştırıcı, Süper Lig'in ikinci yarısının çetin geçeceğini belirtirken, "İlk yarıda şampiyonluk yolundaki rakiplerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadık. İkinci yarıda derbileri sahamızda oynayacağız. Bu bizim için avantaj ve bir meydan okuma fırsatı olabilir" dedi.

    ISITMA SİSTEMİ OLMALI
    Osmanlıspor maçını da değerlendiren Riekerink, "7. sırada olan bir Osmanlıspor var. 7 beraberlik aldılar. Avrupa Ligi'nde Villarreal'i deplasmanda yendiler. Çok zor bir maç ve bundan ziyade zor bir hava ile zemin bizi bekliyor. Son kupa maçında bunu gördük. Sahanın altında ısıtma sisteminin olması lazım. Ne olursa olsun en iyi şekilde mücadele edeceğiz" yorumunu yaptı.

    ALIŞTIM ARTIK, ALDIRMIYORUM
    Riekerink, kendisini G.Saray'a Sneijder'in getirdiği iddiaları için, "Yaptığım röportajda belki Sneijder'e danışılmıştır demiştim ama bu bile çarpıtılmış ve benim Sneijder tarafımdan getirildiğim yazılmış. Ama bunlara da alıştım aldırmıyorum" dedi.

    BAZI ARKADAŞLAR AYRILACAK
    Riekerink, ara transferle ilgili soruya, "Oyuncu almamızdan ziyade belki aramızdan ayrılacak arkadaşlarımız da olabilir. Ayrılanlar olur ve boşluk açılırsa elbette tedbirimizi alırız. Bu konuda opsiyonlarımız var. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz" yanıtını verdi.

    CHEDJOU'NUN SON YILI
    Hollandalı hca, Aurelien Chedjou'nun son senesi olduğunu da söyleyerek, sözleşmesinin uzatılmayacağının sinyalini verdi. 5 kaliteli stoperinin olduğunu belirten JOR, "Chedjou ocakta Afrika Kupası'na gidecek. Belirli bir dönem burada olmayacak. Stoperde en iyi iki oyuncudan ziyade iyi ikiliyi bulmalıyız" dedi.


    Savaş ÇORLU
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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