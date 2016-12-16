Yeniden Adriano
Sezon başında Milan’da kalmayı seçmesi nedeniyle transferden vazgeçmek zorunda kalan Cimbom, ara transfer için şimdiden harekete geçti. Adriano’nun menajerinden randevu talep edildi
Milan'ın Adriano ile yıllık 3 milyon euro'dan 2020'ye kadar kontratı bulunuyor. Galatasaray'ın Brezilyalı ünlü golcüye yarım sezon için bu paranın yarısını ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Fenerbahçe de geçen sezon Luiz Adriano'yu transfer etmek için çok büyük uğraş vermiş, ancak renklerine katmayı başaramamıştı. Sarı-lacivertlilerin genel sekreteri Mahmut Uslu, "Adriano'yu çok istedik ama o Milan'ı seçti" demişti.
DİDİER DROGBA'NIN YERİNE
Eren Derdiyok'un performansından memnun kalmayan ve Sigthorsson'dan ise henüz yararlanamayan Galatasaray, Luiz Adriano'yu transfer ederek hem takımı güçlendirmek hem de taraftarları yeniden tribüne çekmek istiyor.
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:27
- Mahmut Uslu'dan TFF'ye tepki
Toplam 26
Yorum
Baron ` dedigin kamaoyu eminim %0.5 fanatik fenerbahceli ayni sizin gbi futbolun fsinden ANLAMAYIP parasina guvenip sirf bildiginden degil agzi bos durmasin diye hava atma amacli basina bos yorum yapan kitledir ..oyle bugune kadar binlerce gol iptal edildi hicmi bu adam fenerbahce disinda mac izlemez futbol tarihi kurallari bilmez
- Mahmut Uslu'dan TFF'ye tepki
Toplam 26
Yorum
uae eagleee alında sizin olsun o başkan! bukadar ince düşünebilecek biri sahte evrak yüzünden 1 yıl avrupadan eksiltmezdi bizi..
- ‘Şenol Güneş Spor Kompleksi’ kararı
Toplam 16
Yorum
ckasimay 10_UR Arkadasim senin yazina Tesekkür ediyorum. Önemli olan kisiler degil , Trabzonspor olmali. kisiler gecici olarak kalir. TS ye cok daha yararlari olan var.
Yeniden Adriano haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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