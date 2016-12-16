 Yeniden Adriano – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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    16 Aralık 2016, Cuma
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    Yeniden Adriano

    Yeniden Adriano

    Sezon başında Milan’da kalmayı seçmesi nedeniyle transferden vazgeçmek zorunda kalan Cimbom, ara transfer için şimdiden harekete geçti. Adriano’nun menajerinden randevu talep edildi

    G.Saray döndü dolaştı yine Luiz Adriano'nun kapısına dayandı. Sezon başında da Brezilyalı golcüyü transfer etmek isteyen sarıkırmızılı ekip, Adriano'nun Milan'da bir kez daha şansını denemek istemesi nedeniyle görüşmeleri askıya almıştı. Ancak Adriano, İtalya'da beklediğini bulamayınca sarıkırmızılılara yeniden gün doğdu. Galatasaray, ara transfer için şimdiden kolları sıvadı ve 29 yaşındaki oyuncunun menajerinden randevu talep edildi.

    Milan'ın Adriano ile yıllık 3 milyon euro'dan 2020'ye kadar kontratı bulunuyor. Galatasaray'ın Brezilyalı ünlü golcüye yarım sezon için bu paranın yarısını ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Fenerbahçe de geçen sezon Luiz Adriano'yu transfer etmek için çok büyük uğraş vermiş, ancak renklerine katmayı başaramamıştı. Sarı-lacivertlilerin genel sekreteri Mahmut Uslu, "Adriano'yu çok istedik ama o Milan'ı seçti" demişti.

    DİDİER DROGBA'NIN YERİNE
    Eren Derdiyok'un performansından memnun kalmayan ve Sigthorsson'dan ise henüz yararlanamayan Galatasaray, 'yu transfer ederek hem takımı güçlendirmek hem de taraftarları yeniden tribüne çekmek istiyor.
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:27
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