Tesisler taşınıyor

Florya'daki tesisleri Kemerburgaz'a taşımaya hazırlanan Galatasaray, Sarıyer Belediyesi ile yaptığı görüşmelerde sona geldi. Galatasaray, Emlak Konut ile yaptığı anlaşma karşılığında araziyi 49 yıllığına kiralayacak ve tesisler sponsor aracılığıyla bedelsiz yapılacak