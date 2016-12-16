 Tesisler taşınıyor – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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    16 Aralık 2016, Cuma
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    Tesisler taşınıyor

    Tesisler taşınıyor
    Florya'daki tesisleri Kemerburgaz'a taşımaya hazırlanan Galatasaray, Sarıyer Belediyesi ile yaptığı görüşmelerde sona geldi. Galatasaray, Emlak Konut ile yaptığı anlaşma karşılığında araziyi 49 yıllığına kiralayacak ve tesisler sponsor aracılığıyla bedelsiz yapılacak
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:54
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