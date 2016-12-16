Stopere ikisinden biri

Cimbom, Toloi ve Forren arasında seçim yapacak.

Eski teknik direktörü Rudi Garcia ile Marsilya'da buluşmaya hazırlanan Aurelien Chedjou'nun yerine stoper adayları ikiye düştü: Rafael Toloi ve Vegard Forren... Forren'in Molde ile sözleşmesinin bitmesi ve bonservisinin elinde olması; Toloi'nin da Atalanta'dan ayrılmaya hazır olması ve bonservisinin çok düşük seviyede olması yönetimi heveslendirdi. Görüşmeler hemen başlarken Galatasaray maliyetine göre iki isimden birisini kadrosuna katacak.



CHEDJOU MARSİLYA YOLCUSU

Aurelie n Chedjou artık son maçlarına çıkıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncunun, Marsilya ile el sıkıştığı ve Galatasaray'ın da maliyetinden kurtulmak için bu transfere onay vereceği bildirildi.