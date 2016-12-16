 Stopere ikisinden biri – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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    16 Aralık 2016, Cuma
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    Stopere ikisinden biri

    Stopere ikisinden biri

    Cimbom, Toloi ve Forren arasında seçim yapacak.

    Eski teknik direktörü Rudi Garcia ile Marsilya'da buluşmaya hazırlanan Aurelien Chedjou'nun yerine stoper adayları ikiye düştü: Rafael Toloi ve Vegard Forren... Forren'in Molde ile sözleşmesinin bitmesi ve bonservisinin elinde olması; Toloi'nin da Atalanta'dan ayrılmaya hazır olması ve bonservisinin çok düşük seviyede olması yönetimi heveslendirdi. Görüşmeler hemen başlarken Galatasaray maliyetine göre iki isimden birisini kadrosuna katacak.

    CHEDJOU MARSİLYA YOLCUSU
    Aurelie n Chedjou artık son maçlarına çıkıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncunun, Marsilya ile el sıkıştığı ve Galatasaray'ın da maliyetinden kurtulmak için bu transfere onay vereceği bildirildi.
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:49
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