 Schaaf’ta tazminat krizi – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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    16 Aralık 2016, Cuma
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    Schaaf’ta tazminat krizi

    Schaaf’ta tazminat krizi

    Hoca arayan Galatasaray'da gündemdeki yerini koruyor.

    Sarı-kırmızılı yönetim, Alman hocayla görüşmelerini sıklaştırırken Schaaf'ın 1.5 yıllık sözleşme ve yıllık 1.5 milyon euro talep ettiği bildirildi. Taraflar arasındaki tek sıkıntının başarılı çalıştırıcının, sözleşmesine tazminat maddesi koydurmak istemesi olduğu belirtilirken bu konuda orta yol arandığı ifade edildi.
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:49
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