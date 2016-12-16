 Salih gidiyor – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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    16 Aralık 2016, Cuma
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    Salih gidiyor

    Salih gidiyor

    Rıza Çalımbay'ın istediği için kulüpler kiralama konusunda uzlaşma sağladı.

    Buna göre sezon sonunda satın alma opsiyonu Antalyaspor'da olacak. Salih de güney ekibiyle el sıkıştı.

    Emrah'a hayır
    'u isteyen Rıza Çalımbay, Çaykur Rizespor'dan ayrılan eski futbolcuları Emrah Başsan ile ilgilenmediklerini açıkladı. Emrah, sezon başında Antalya'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a gelmişti.
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:40
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