Sakatlık darbesi
Aylar sonra milli takımda sakatlanan İzlandalı golcünün antrenmana çıkmasına sevinen sarı-kırmızılı ekip, Lukas Podolski ve Serdar Aziz’in sakatlığıyla sarsıldı. İki oyuncu, Osmanlı maçında forma giyemeyecek
POLDİ İLK YARIYI KAPATTI
Yeni yeni sahalara ısınan Serdar Aziz'in sol alt arka adalesinde birinci derece, Alman yıldızın ise sol üst arka adalesinde orta derece zorlanma olduğu açıklandı. İki oyuncunun, Osmanlıspor maçında oynamayacağı belirtilirken Podolski'nin ilk yarıyı kapattığı bildirildi.
SİGTHORSSON HANGİSİ ?
Galatasaray formasını ilk ve son kez imza attığında giyen Sigthorrson'un idmanlara çıkması taraftarları hem sevindirdi hem de şaşırttı. Tabii sarı-kırmızılılar bunu espri konusu yapmayı da ihmal etmedi. "Sigthorsson idmana çıkmış; şoktayım" diyen de vardı , resme bakıp, "Sigthorsson hangisi?" diyen de.
SADECE EREN
Podolski'den iki hafta yararlanamayacak olan sarı-kırmızılı ekipte tek forvet kaldı. Eren Derdiyok'un da bir talihsizlik yaşaması halinde takımda golcü kalmayacak.
SAKATLIK RAPORU
SERDAR AZİZ: Gaziantepspor ile oynanan lig maçında sol alt arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildi.
LUCAS PODOLSKİ: Sol üst arka adalesinde orta derece zorlanma var.
SİNAN GÜMÜŞ: Belindeki ağrılar nedeniyle fizyoterapistlerle çalışıyor. TOLGA CİĞERCİ: Sol ayak plantar fasyasında zorlanma nedeniyle tedavisi sürüyor. Dün takımdan ayrı özel çalıştı.
KOLBEİNN SİGTHORSSON:Sakatlığı geçti ve kondisyon çalışmalarına başladı.
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:51
- Mahmut Uslu'dan TFF'ye tepki
Toplam 26
Yorum
Baron ` dedigin kamaoyu eminim %0.5 fanatik fenerbahceli ayni sizin gbi futbolun fsinden ANLAMAYIP parasina guvenip sirf bildiginden degil agzi bos durmasin diye hava atma amacli basina bos yorum yapan kitledir ..oyle bugune kadar binlerce gol iptal edildi hicmi bu adam fenerbahce disinda mac izlemez futbol tarihi kurallari bilmez
- Mahmut Uslu'dan TFF'ye tepki
Toplam 26
Yorum
uae eagleee alında sizin olsun o başkan! bukadar ince düşünebilecek biri sahte evrak yüzünden 1 yıl avrupadan eksiltmezdi bizi..
- ‘Şenol Güneş Spor Kompleksi’ kararı
Toplam 16
Yorum
ckasimay 10_UR Arkadasim senin yazina Tesekkür ediyorum. Önemli olan kisiler degil , Trabzonspor olmali. kisiler gecici olarak kalir. TS ye cok daha yararlari olan var.
Sakatlık darbesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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