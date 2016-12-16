Sakatlık darbesi

Aylar sonra milli takımda sakatlanan İzlandalı golcünün antrenmana çıkmasına sevinen sarı-kırmızılı ekip, Lukas Podolski ve Serdar Aziz’in sakatlığıyla sarsıldı. İki oyuncu, Osmanlı maçında forma giyemeyecek

Ligde 3 maç üst üste kazanarak yeni bir ivme yakalayan Galatasaray'a peş peşe sakatlık haberleri gelmeye devam ediyor. Sabah aylar sonra Kolbein Sigthorsson'un kondisyon çalışmasına başlaması herkesi memnun ederken ardından gelen haberler canları sıktı. Tolga Ciğerci ve Sinan Gümüş'ten sakatlıkları nedeniyle faydalanamayan Galatasaray'da Serdar Aziz ve Lucas Podolski de eksikler arasına eklendi.



POLDİ İLK YARIYI KAPATTI

Yeni yeni sahalara ısınan Serdar Aziz'in sol alt arka adalesinde birinci derece, Alman yıldızın ise sol üst arka adalesinde orta derece zorlanma olduğu açıklandı. İki oyuncunun, Osmanlıspor maçında oynamayacağı belirtilirken Podolski'nin ilk yarıyı kapattığı bildirildi.



SİGTHORSSON HANGİSİ ?

Galatasaray formasını ilk ve son kez imza attığında giyen Sigthorrson'un idmanlara çıkması taraftarları hem sevindirdi hem de şaşırttı. Tabii sarı-kırmızılılar bunu espri konusu yapmayı da ihmal etmedi. "Sigthorsson idmana çıkmış; şoktayım" diyen de vardı , resme bakıp, "Sigthorsson hangisi?" diyen de.



SADECE EREN

Podolski'den iki hafta yararlanamayacak olan sarı-kırmızılı ekipte tek forvet kaldı. Eren Derdiyok'un da bir talihsizlik yaşaması halinde takımda golcü kalmayacak.



SAKATLIK RAPORU

SERDAR AZİZ: Gaziantepspor ile oynanan lig maçında sol alt arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildi.

LUCAS PODOLSKİ: Sol üst arka adalesinde orta derece zorlanma var.

SİNAN GÜMÜŞ: Belindeki ağrılar nedeniyle fizyoterapistlerle çalışıyor. TOLGA CİĞERCİ: Sol ayak plantar fasyasında zorlanma nedeniyle tedavisi sürüyor. Dün takımdan ayrı özel çalıştı.

KOLBEİNN SİGTHORSSON:Sakatlığı geçti ve kondisyon çalışmalarına başladı.