 Rakip Milano – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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    16 Aralık 2016, Cuma
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    Rakip Milano

    Rakip Milano

    Galatasaray Odeabank, THY Euroleague'te bugün saat 20.00'de EA7 Olimpia Milano ile mücadele edecek.

    Ligde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 8 mağlubiyetle 16. sırada yer alırken, İtalyan ekibi ise 4 galibiyet, 7 mağlubiyetle 13. sırada bulunuyor.

    ÇIKIŞ ARIYOR
    Euroleague'de Daçka ve Barcelona maçlarından üst üste galibiyetler çıkaran Galatasaray, daha sonra deplasmanda oynadığı Baskonia ve Panathinaikos'a mağlup oldu. Aslan, Milano'yu yenip moral bulmak istiyor.
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:17
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